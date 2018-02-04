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Ученые: Мужчины патриархальных взглядов разделяют влечение и любовь
Новое исследование израильских ученых показывает, что мужчины, которые придерживаются более патриархальных взглядов, склонны классифицировать женщин как целомудренных, добрых и беспорядочных, манипуляционных и соблазнительных.
Ученые: Мужчины патриархальных взглядов разделяют влечение и любовь


По мнению исследователей, такая поляризующая «дихотомия мадонны-девушки легкого поведения» часто уходит корнями в мужское желание укрепить господство и относится к отношениям, которые не только ограничивают автономию женщины, но также и могут нанести ущерб интимным отношениям между мужчинами и женщинами.

«Такие мужчины могут испытывать трудности с привлечением женщин, которых они любят, или любовью к тем, кого они сексуально привлекают, что приводит к хронической неудовлетворенности романтическими отношениями», – сказал Орли Барекет из Тель-Авивского университета, расположенного в Израиле.

Исследование, опубликованное в журнале Springer, поддерживает утверждение, относящееся ко времени Фрейда, которое указывает: некоторые мужчины находят сексуальное удовольствие и любовь к женщине несовместимыми вещами.

Полученные данные показывают, что поддержка господства мужчин отрицательно влияет на благосостояние как мужчин, так и женщин, усиливая гендерное неравенство, что приводит к объективации женщин и ограничению их сексуальности.

В частности, мужчины, которые поддерживают патриархальное доминирование, с большей вероятностью разделяют женщин на сексуально чистых, целомудренных и сексуально беспорядочных, манипуляционных.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 17:43
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