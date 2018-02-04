Анджелина Джоли прошла по красной дорожке вместе с дочками на церемонии вручения премии Annie Awards

Актриса Анджелина Джоли стала гостьей церемонии вручения премии Annie Awards, присуждаемой за лучшие анимационные работы. Анджелина Джоли поддерживает проект, который сама воплотила в жизнь - мультфильм "Добытчица".Основой проекта актрисы стал детский роман Деборы Эллис о жизни девочки Парваны. Отца Парваны задерживают и она занялась его поиском. Переодевшись в мужскую одежду, она выдает себя за мальчика, ведь в Афганистане женщина не имеет права покидать дом без мужчины.Мультфильм в итоге получил награду, став лучшим проектом, произведенный независимой киностудией, и Анджелина Джоли тепло поздравила команду фильма.Несмотря на то, что "Добытчица" - очередной призыв к женщинам бороться за свое право, образ актрисы для вечера был женственным. Светлое платье с разрезом, обнажающим красивые ноги, впечатляющее декольте и красная помада на губах.Вместе с Анджелиной Джоли на церемонии появились дочери Шайло и Захара. Выход на мероприятии в их случае - не желание просто провести время, а возможность быть причастным к чему-то великому, в данном случае, успеху мультфильма. Звезда старается брать детей на все мероприятия, которые посещает, будь-то красная дорожка премии в Лос-Анджелесе или посещение лагеря беженцев в Иордании.