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Специалисты Роспотребнадзора дежурят в московских аэропортах
Сотрудники управления Роспотребнадзора вследствие массовых задержек рейсов вышли в московские аэропорты на дежурство.

Специалисты Роспотребнадзора дежурят в московских аэропортах

Представители пресс-службы ведомства сообщили, что специалисты буду осуществлять работу на аэровокзалах Шереметьево и Домодедово в круглосуточном режиме. Представители управления консультируют потенциальных пассажиров задержанных рейсов в вопросах защиты их прав непосредственно в зоне вылета поблизости с информационными стойками.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечает, что граждане, которые из-за непогоды, по вине перевозчика не могут вылететь, могут рассчитывать на предоставление комнаты отдыха семьям, имеющим маленьких детей. Также пассажиры рейсов могут рассчитывать на телефонную связь и питьевую воду.

В случае задержки рейса более чем на 4 часа, граждане обладают правом на горячее питание. В случае ожидания вылета больше 8 часов, пассажирам должны предложить размещение в гостинице.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:15
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