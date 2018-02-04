Специалисты Роспотребнадзора дежурят в московских аэропортах

Представители пресс-службы ведомства сообщили, что специалисты буду осуществлять работу на аэровокзалах Шереметьево и Домодедово в круглосуточном режиме. Представители управления консультируют потенциальных пассажиров задержанных рейсов в вопросах защиты их прав непосредственно в зоне вылета поблизости с информационными стойками.Сотрудники Роспотребнадзора отмечает, что граждане, которые из-за непогоды, по вине перевозчика не могут вылететь, могут рассчитывать на предоставление комнаты отдыха семьям, имеющим маленьких детей. Также пассажиры рейсов могут рассчитывать на телефонную связь и питьевую воду.В случае задержки рейса более чем на 4 часа, граждане обладают правом на горячее питание. В случае ожидания вылета больше 8 часов, пассажирам должны предложить размещение в гостинице.