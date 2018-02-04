Елена Яковлева поделилась с пользователями тем, что у нее заболело ухо, и она лечилась больше месяца

Елена Яковлева редко радует своих пользователей секретами из личной жизни. Актриса любит рассказывать о новых ролях в фильмах. Но недавно артистка сделала исключение и поведала подписчикам, что предпочитает как можно реже обращаться к докторам.Но недавно Елена была вынуждена обратиться за помощью к врачам, поскольку заболело ухо. Скорей всего во время отдыха на море артистке вода попала в ухо, начались осложнения, а придерживаться постельного режима у нее не было возможности. В конце концов, лечение длилось больше месяца.Не так давно киноактриса сыграла одну из ведущих ролей в фильме «Склифосовский». Она рассказала, что узнала некоторые детали врачебной профессии и в очередной раз удостоверилась, насколько трудно бывает квалифицированным врачам.Яковлева счастлива в браке с Валерием Шальных уже 30 лет. Она утверждает, что секрет крепких отношений у каждой супружеской пары свой и он индивидуален.У Яковлевой есть сын, который не собирается продолжать заниматься актерским мастерством. Парень пока в поиске своего жизненного пути, но на данный момент он увлекся бодибилдингом и готовится к соревнованиям.