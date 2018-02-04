Рынок на дне: цены на жильё в России начнут расти с 1 июля из-за действий правительства

Цены на недвижимость в Российской Федерации падают уже четвертый год, однако риэлторы уверены, что рост может начаться уже с лета текущего года. По мнению специалистов к этому приведут новые правила, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года. Именно в это время произойдет отмена долевого строительства - его сменит "проектное финансирование новостроек с участием банков кредиторов".Целью таких изменений станет вытеснение с рынка частных компаний и инвесторов, которые не выполняли свои обязательства, и в результате десятки тысяч россиян оказались и без квартир, и без денег. Об этом рассказал Кирилл Игнахин, гендиректор Level Group.