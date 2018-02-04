Американка стала жертвой извергающего огонь фена для волос

По информации из ее сообщений выясняется, что аппарат «стал прообразом паяльной лампы при первом же включении для применения по назначению». Американка так же отметила, что «огненного фена» хватило только на то, чтобы обжечь ей руку, и теперь в ванной комнате про инцидент напоминает неприятный запах.После жалобы, сервис Amazon оперативно ликвидировал объявление, с информацией о продаже фена. А в самом описании товара указывалось, что предназначен фен для «профессионального использования».Есть комментарии в Facebook от одной из пользовательниц, что ее фен, купленный на Amazon, проделал то же самое. Только факт свершился через один год после приобретения, из-за чего она решила за компенсацией не обращаться.