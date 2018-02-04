Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось на Землю из Космоса
Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось когда то на Землю из Космоса. Некоторые ученые уверены, что потомки дропа и сейчас населяют нашу планету.
Ученым удалось разгадать секрет почти визита на Землю инопланетного племени дропа. В ходе исследований было установлено, что инопланетяне имели маленькие и непропорциональные части тел, их корабль упал почти 12 тысяч лет назад на северо-западе нынешнего Китая.
Племя внеземной цивилизации интересно своими дисками, оставленными на Земле. При поисковых работах было найдено свыше 700 тел инопланетян.
Первые следы дропа были найдены еще в 1930-х годах, загадочные диски содержали символику в виде отверстий и борозд, значение которых до сих пор не было разгадано.
Сейчас ученые готовы сказать о частичной расшифровке, инопланетяне прилетали на Землю не впервые, их цели каждый раз были разные.
В пещерах Китая были найдены изображения космических тел, включая Сириус, родину дропа. Некоторые ученые уверены, что потомки дропа и сейчас населяют нашу планету.
Ученым удалось разгадать секрет почти визита на Землю инопланетного племени дропа. В ходе исследований было установлено, что инопланетяне имели маленькие и непропорциональные части тел, их корабль упал почти 12 тысяч лет назад на северо-западе нынешнего Китая.
Племя внеземной цивилизации интересно своими дисками, оставленными на Земле. При поисковых работах было найдено свыше 700 тел инопланетян.
Первые следы дропа были найдены еще в 1930-х годах, загадочные диски содержали символику в виде отверстий и борозд, значение которых до сих пор не было разгадано.
Сейчас ученые готовы сказать о частичной расшифровке, инопланетяне прилетали на Землю не впервые, их цели каждый раз были разные.
В пещерах Китая были найдены изображения космических тел, включая Сириус, родину дропа. Некоторые ученые уверены, что потомки дропа и сейчас населяют нашу планету.
Наука
Добавил: tidings Вчера, 23:50