АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось на Землю из Космоса
Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось когда то на Землю из Космоса. Некоторые ученые уверены, что потомки дропа и сейчас населяют нашу планету.
Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось на Землю из Космоса

Ученым удалось разгадать секрет почти визита на Землю инопланетного племени дропа. В ходе исследований было установлено, что инопланетяне имели маленькие и непропорциональные части тел, их корабль упал почти 12 тысяч лет назад на северо-западе нынешнего Китая.

Племя внеземной цивилизации интересно своими дисками, оставленными на Земле. При поисковых работах было найдено свыше 700 тел инопланетян.

Первые следы дропа были найдены еще в 1930-х годах, загадочные диски содержали символику в виде отверстий и борозд, значение которых до сих пор не было разгадано.
Сейчас ученые готовы сказать о частичной расшифровке, инопланетяне прилетали на Землю не впервые, их цели каждый раз были разные.

В пещерах Китая были найдены изображения космических тел, включая Сириус, родину дропа. Некоторые ученые уверены, что потомки дропа и сейчас населяют нашу планету.
Наука
Добавил: tidings Вчера, 23:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космические лазеры помогут ученым отследить
Летом 2018 года Apple Music намерена превзойти
Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами
Разгадан феномен инопланетного племени дропа,
Правительство США обеспокоено ростом нелегальной
Мелания Трамп не хочет фотографироваться с мужем
Просмотреть все новости