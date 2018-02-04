Разгадан феномен инопланетного племени дропа, которое спустилось на Землю из Космоса

Ученым удалось разгадать секрет почти визита на Землю инопланетного племени дропа. В ходе исследований было установлено, что инопланетяне имели маленькие и непропорциональные части тел, их корабль упал почти 12 тысяч лет назад на северо-западе нынешнего Китая.Племя внеземной цивилизации интересно своими дисками, оставленными на Земле. При поисковых работах было найдено свыше 700 тел инопланетян.Первые следы дропа были найдены еще в 1930-х годах, загадочные диски содержали символику в виде отверстий и борозд, значение которых до сих пор не было разгадано.Сейчас ученые готовы сказать о частичной расшифровке, инопланетяне прилетали на Землю не впервые, их цели каждый раз были разные.В пещерах Китая были найдены изображения космических тел, включая Сириус, родину дропа. Некоторые ученые уверены, что потомки дропа и сейчас населяют нашу планету.