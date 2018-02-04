Мелания Трамп не хочет фотографироваться с мужем

Ролик был снят в аэропорту Палм-Бич, штат Флорида. Самолет с супружеской четой Трамп только приземлился. Президент страны и ее первая леди, держась на расстоянии друг от друга, спустились с трапа. При этом Дональд Трамп приостановился, чтобы, согласно протоколу, попозировать ждавшим его фотографам и журналистам, приветственно махая им рукой.А его супруга прошествовала мимо, направляясь к автомобилю. После нескольких минут селфи президент также отправился к машине.Это не первый случай, когда Мелания Трамп ставит своего высокопоставленного супруга в неловкое положение. Во время некоторых визитов в страны она отказывалась брать его руку.