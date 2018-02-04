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На орбитах Марса и Венеры обнаружили вещество, которое станет новым экологически чистым топливом
Представителями проектов «Экзомарс» и «Орбита Венеры» был предоставлен отчёт, исходя из которого можно считать, что атмосферу Марса и Венеры можно использовать как экологически чистое топливо.

Такой вывод представители проектов сделали после результатов пробы воздуха на орбите Венеры и Марса. Оказалось, что из-за активных зарядов ионов в атмосфере планет можно создать новое топливо, которое будет выгодно использоваться для наземного транспорта.

На орбитах Марса и Венеры обнаружили вещество, которое станет новым экологически чистым топливом


По предварительным данным известно, что такое топливо будет в десять раз безопаснее того, что используют сейчас. Кроме этого, результаты показали. Что на орбите Марса и Венеры найдены частицы, которые раньше еще не исследовали. Представители проэктов «Экзомарс» и «Орбита Венеры» на данный момент исследуют вещество, которое получили на орбите Марса. Подробности исследования можно будет узнать в конце текущего года.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:30
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