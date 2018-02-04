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Журналистами успешно разгадана загадка «каменных штанов»
Доказательства действительного существования «каменных штанов» найдены журналистами. До этого, таинственным природным образованиям, пользователи сети интернет определили простой монтаж. По заявлениям СМИ, фотография с изображением огромных пород, попала в редакцию еще год назад.

Увидев фото, первая реакция наблюдателей была скептической, никто не верил в возможность существования подобного камня. Заинтересованных журналистов снимок не мог оставить равнодушными к природному явлению, поэтому решено было самим убедиться в действительности зафиксированного факта. Из рассказов одного из них, он видел данный массив каменной породы на северной части канадского острова с названием Баффин. Когда ему исполнилось 12 лет, они всей семьей отправились охотиться на тюленей в том районе. Добраться до указанного объекта можно только по воде, а переправа возможна в период таяния льда.

Журналистами успешно разгадана загадка «каменных штанов»


Есть объяснения ученых, по поводу происхождения огромной арки из камня. Специалисты указывают на действие продолжительной эрозии и методичное обрушение скалистых пород. Туристические агентства вовремя сориентировались и уже планируют отправлять путешественников к открытию, в виде природного чуда света.
Общество / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:10
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