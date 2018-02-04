АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Егор Крид поделился трогательным совместным снимком со старшей сестрой Полиной
Певец Егор Крид, настоящая фамилия которого Булаткин, заинтриговал фанатов совместной публикацией с прекрасной незнакомкой. Двадцатитрехлетний артист объяснил, что на снимке изображена его старшая родная сестра Полина.

Егор Крид поделился трогательным совместным снимком со старшей сестрой Полиной

Егор Крид называет свою родственницу «моя принцесса». Полина Булаткина, как и её брат, является творческим человеком. В школьные годы девушка занималась музыкой и ходила в театральный кружок, а также выступала на театральной сцене в Пензе. После окончания МГИМО, где сестра Крита училась на факультете журналистики, она уехала в США, там и продолжает заниматься актерским мастерством.

У Полины и Егора Крида и есть совместный музыкальный клип на композицию «Расстояние», который был снят в 2012 году. Видеоролик завоевал невероятную известность в соцсети, при этом занимал первые позиции в рейтинге на музыкальных каналах. Публикация артиста в течение суток сумела собрать около 284 тысяч отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космические лазеры помогут ученым отследить
Летом 2018 года Apple Music намерена превзойти
Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами
Разгадан феномен инопланетного племени дропа,
Правительство США обеспокоено ростом нелегальной
Мелания Трамп не хочет фотографироваться с мужем
Просмотреть все новости