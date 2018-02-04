Егор Крид поделился трогательным совместным снимком со старшей сестрой Полиной

Егор Крид называет свою родственницу «моя принцесса». Полина Булаткина, как и её брат, является творческим человеком. В школьные годы девушка занималась музыкой и ходила в театральный кружок, а также выступала на театральной сцене в Пензе. После окончания МГИМО, где сестра Крита училась на факультете журналистики, она уехала в США, там и продолжает заниматься актерским мастерством.У Полины и Егора Крида и есть совместный музыкальный клип на композицию «Расстояние», который был снят в 2012 году. Видеоролик завоевал невероятную известность в соцсети, при этом занимал первые позиции в рейтинге на музыкальных каналах. Публикация артиста в течение суток сумела собрать около 284 тысяч отметок «Мне нравится».