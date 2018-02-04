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МВФ даст Украине новый кредит при поднятии стоимости газа и заморозке зарплат
МВФ даст Украине новый кредит только при поднятии стоимости газа и заморозке зарплат.

МВФ даст Украине новый кредит при поднятии стоимости газа и заморозке зарплат


Международный валютный фонд не готов предоставлять средства кредит Украине на любых условиях. Так новые средства Украина может получить только если правительство согласится на очередное поднятие тарифов на газ для населения, а также откажется от высказанной ранее идеи поднятия минимальной заработной платы.

Поднятие зарплаты повлечет серьезные сбои в экономики, которая не рассчитана на новые суммы, что помешает стране далее развиваться.

Напомним, недавно член председательства МВФ высказал протест против повышения уровня минимальной заработной платы в Украине.

Теперь же к этому добавилось требование поднять цену для местного населения до цены импорта газа.
Политика / Главные новости
Добавил: tidings Вчера, 20:40
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