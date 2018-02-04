Министр связи России: В 2018 году создадут банк персональных биометрических данных

Министерство связи и коммуникаций заканчивает создавать единый биометрических банк данных россиян. Правила их сбора законодатели Госдумы смогут утвердить в конце весны. В настоящее время идет работа по формированию перечня требований, при реализации которых ведомство получит полномочия правительства и станет федорганом власти.В этом случае чиновники смогут на законном основании внедрить правила сбора биометрических данных. В результате ужесточится контроль властей за гражданами, сократится время обработки запросов, заявлений и отслеживания всей социальной деятельности россиян.