Министр связи России: В 2018 году создадут банк персональных биометрических данных
В России создадут к концу весны биометрический банк данных россиян. В нем будут храниться параметры о гражданах, согласованные на законодательном уровне: порядок отбора, спецобработки, хранения и данные биометрики.
Министерство связи и коммуникаций заканчивает создавать единый биометрических банк данных россиян. Правила их сбора законодатели Госдумы смогут утвердить в конце весны. В настоящее время идет работа по формированию перечня требований, при реализации которых ведомство получит полномочия правительства и станет федорганом власти.
В этом случае чиновники смогут на законном основании внедрить правила сбора биометрических данных. В результате ужесточится контроль властей за гражданами, сократится время обработки запросов, заявлений и отслеживания всей социальной деятельности россиян.
Министерство связи и коммуникаций заканчивает создавать единый биометрических банк данных россиян. Правила их сбора законодатели Госдумы смогут утвердить в конце весны. В настоящее время идет работа по формированию перечня требований, при реализации которых ведомство получит полномочия правительства и станет федорганом власти.
В этом случае чиновники смогут на законном основании внедрить правила сбора биометрических данных. В результате ужесточится контроль властей за гражданами, сократится время обработки запросов, заявлений и отслеживания всей социальной деятельности россиян.
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Добавил: Valeriy Вчера, 20:10