Сати Казанова потеряла друга из-за «звездной болезни»

Певица на протяжении многих лет остается популярной и любимой. Но, вместе с этим, в обычной жизни ее знают как скромного человека. Как она призналась, недавно ей в первый раз довелось пережить ситуацию, когда «звездная болезнь» «унесла» друга. Казанову разочаровало подобное развитие событий. Как она говорит, тот, кто после пришедшего к нему успеха коренным образом преображается в худшую сторону, ей уже не друг. И пусть бы подобное общение принесло ей выгоду - девушка все равно не продолжит общаться. Пусть его поступок послужит ему уроком.Имя «зазвездившегося» знакомого артистка журналистам не раскрыла. Зато припомнила случай из собственной биографии, когда тоже ненадолго «поймала звезду»: после первой широкой популярности ее окружению было непросто найти с ней общий язык. Но теперь, в отличие от себя прежней, она гораздо более скромна. А побороть «болезнь» ей тогда помогли родные и друзья.