Наталия Гулькина рассказала, почему баловала сына

Певица засыпала сына подарками. В тот момент, когда группа, в которой она состояла, давала по пару концертов в одном городе, сын Наталии Гулькиной оставался на долгое время без матери. После она всегда привозила ему презенты. Теперь звезда вспоминает об этом с печалью.Наталия Гулькина начала выступать в 22-летнем возрасте как солистка группы «Мираж» в 1986 году. А сыну Алексею в этот момент едва исполнилось два. Наталия ходила в местный дом культуры, где брала уроки вокала . Там она встретилась с девушкой по имени Светлана Разина, которая свела Гулькину с композитором Андреем Литягиным. Музыкант в тот момент выступал в роли продюсера и создал группу «Мираж». Литягину звонкий голос Гулькиной понравился. Он уговорил ее записать несколько песен, а потом пропал.Сейчас певица говорит, что даже не рассчитывала, что за запись песен платят, поэтому отнеслась к тому что Андрей Литягин исчез, спокойно. Но она услышала через некоторое время свои песни в окнах. Оказалось, их уже рекламируют и активно крутят. Наталья Гулькина по просьбе подруги пошла в один дом культуры, и спела там свои песни. Так, продюсеру пришлось взять начинающую артистку в коллектив.Гастроли были очень долгие, и Наталья вспоминает как тяжело отпускал ее сын.Сейчас Алексею Гулькину 33 года, сын певицы все еще в поиске самого себя, мечтает снять свое кино. Он говорит, что не злится на маму, потому что она предоставила ему возможность увидеть много городов и стран.