АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Наталия Гулькина рассказала, почему баловала сына
Певица Наталья Гулькина рассказала своим фанатам почему баловала своего ребенка

Наталия Гулькина рассказала, почему баловала сына


Певица засыпала сына подарками. В тот момент, когда группа, в которой она состояла, давала по пару концертов в одном городе, сын Наталии Гулькиной оставался на долгое время без матери. После она всегда привозила ему презенты. Теперь звезда вспоминает об этом с печалью.

Наталия Гулькина начала выступать в 22-летнем возрасте как солистка группы «Мираж» в 1986 году. А сыну Алексею в этот момент едва исполнилось два. Наталия ходила в местный дом культуры, где брала уроки вокала . Там она встретилась с девушкой по имени Светлана Разина, которая свела Гулькину с композитором Андреем Литягиным. Музыкант в тот момент выступал в роли продюсера и создал группу «Мираж». Литягину звонкий голос Гулькиной понравился. Он уговорил ее записать несколько песен, а потом пропал.

Наталия Гулькина рассказала, почему баловала сына


Сейчас певица говорит, что даже не рассчитывала, что за запись песен платят, поэтому отнеслась к тому что Андрей Литягин исчез, спокойно. Но она услышала через некоторое время свои песни в окнах. Оказалось, их уже рекламируют и активно крутят. Наталья Гулькина по просьбе подруги пошла в один дом культуры, и спела там свои песни. Так, продюсеру пришлось взять начинающую артистку в коллектив.
Гастроли были очень долгие, и Наталья вспоминает как тяжело отпускал ее сын.

Наталия Гулькина рассказала, почему баловала сына


Сейчас Алексею Гулькину 33 года, сын певицы все еще в поиске самого себя, мечтает снять свое кино. Он говорит, что не злится на маму, потому что она предоставила ему возможность увидеть много городов и стран.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Вчера, 19:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космические лазеры помогут ученым отследить
Летом 2018 года Apple Music намерена превзойти
Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами
Разгадан феномен инопланетного племени дропа,
Правительство США обеспокоено ростом нелегальной
Мелания Трамп не хочет фотографироваться с мужем
Просмотреть все новости