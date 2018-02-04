Души убитых лошадей прогнали Семенович из дома

Сейчас Анна Семенович, как она сама признается, подходит к проверке истории района, в котором желает приобрести жилье, более тщательно.17 лет назад певица купила квартиру, как ей показалось, в хорошем районе. Залезла в долги, сделав в апартаментах шикарный ремонт. Однако переехав на новое место, поняла, что не может спать по ночам. Почти месяц звезда слышала перед сном загадочные звуки и странный шум в квартире. Артистка быстро избавилась от «дурной» квартиры, переехав съемную. Позже она узнала, что тот район был когда-то местом забоя лошадей.Те, кто верит в потусторонний мир уверены – как раз это обстоятельство помешало Анне в полной мере насладиться комфортом прекрасно устроенного жилья.