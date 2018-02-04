Ксения Собчак заявила о планах бороться за место в Думе на выборах 2021 года
Ксения Собчак заявила о планах бороться за место в Думе на выборах 2021 года.
Ксения Собчак заявила о своих планах бороться за место в Госдуме на выборах 2021 года.
Популярная теледива и по совместительству политик заявила о своем намерении баллотироваться на следующих выборах в Думу.
Кроме парламентской гонки в 2021 году, Ксения не откажется и от президентских выборов 2024 года. В ближайшем будущем Собчак займется созданием нового гражданско-политического движения.
Также вскоре может выйти на экраны кинокартина об отце селебрити, экс-мэре северной столицы Анатолии Собчаке. Пока создатели фильма не выпускают его на экраны, чтобы избежать обвинений в использовании для политической пропаганды его дочери.
Напомним, недавно Ксения Собчак высказалась в поддержку Родченкова, который на весь мир заявил о существовании государственной системы допинга в России. Такая публикация Ксении вызвала бурю возмущений и обвинений в продажности от пользователей Рунета.
Ксения Собчак заявила о своих планах бороться за место в Госдуме на выборах 2021 года.
Популярная теледива и по совместительству политик заявила о своем намерении баллотироваться на следующих выборах в Думу.
Кроме парламентской гонки в 2021 году, Ксения не откажется и от президентских выборов 2024 года. В ближайшем будущем Собчак займется созданием нового гражданско-политического движения.
Также вскоре может выйти на экраны кинокартина об отце селебрити, экс-мэре северной столицы Анатолии Собчаке. Пока создатели фильма не выпускают его на экраны, чтобы избежать обвинений в использовании для политической пропаганды его дочери.
Напомним, недавно Ксения Собчак высказалась в поддержку Родченкова, который на весь мир заявил о существовании государственной системы допинга в России. Такая публикация Ксении вызвала бурю возмущений и обвинений в продажности от пользователей Рунета.
Политика
Добавил: tidings Вчера, 22:50