Григорий Лепс зачитал рэп во время своего концерта в Ростове-на-Дону

На своём выступлении, которое проходило третьего февраля в КСК «Экспресс» в Ростове-на-Дону, Григорий Лепс спел свои лучшие композиции, разговаривал и много шутил с публикой, танцевал, а также читал рэп.Певец признался, что артисты, в том числе и он, очень часто переделывают слова своих песен, благодаря этому появляется много смешных текстов. Исполнитель песен очень удивил публику, зачитав в стиле рэп короткий отрывок из песни про Сочи. В целом, публика остались в восторге и под огромным впечатлением от концерта Григория Лепса.