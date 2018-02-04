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Григорий Лепс зачитал рэп во время своего концерта в Ростове-на-Дону
Знаменитый отечественный исполнитель песен Григорий Лепс во время своего концерта в Ростове-на-Дону, зачитал рэп. Также певец много шутил, общался со зрителем и зачитал текст своих шуточных песен.

Григорий Лепс зачитал рэп во время своего концерта в Ростове-на-Дону

На своём выступлении, которое проходило третьего февраля в КСК «Экспресс» в Ростове-на-Дону, Григорий Лепс спел свои лучшие композиции, разговаривал и много шутил с публикой, танцевал, а также читал рэп.

Певец признался, что артисты, в том числе и он, очень часто переделывают слова своих песен, благодаря этому появляется много смешных текстов. Исполнитель песен очень удивил публику, зачитав в стиле рэп короткий отрывок из песни про Сочи. В целом, публика остались в восторге и под огромным впечатлением от концерта Григория Лепса.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
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