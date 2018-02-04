Эксперты криптовалют: Сейчас установилась хорошая цена биткоина для входа на рынок

Большую амплитуду курсовой стоимости на прошедшей неделе продемонстрировали криптовалюты. Однако "обнуление" биткоина не произойдет - это мнение эксперта Светланы Лобаревой подтверждает то, что уже спустя 34 минуты "биток" подорожал до $8500, а сегодня его цена превысила $9200. Такую волатильность эксперт поясняет разнонаправленными настроениями на рынке: госбанки разных стран пытаются встроить эту систему в свои услуги; госчиновники пытаются поставить под контроль, чтобы брать с майнеров налоги.Одновременно, все майнеры осуществляют свои транзакции почти без контроля, переводя свои денежные средства с минимальным процентом от 0,01% до 0,1%. Отрицательную роль в процессе "падения" криптовалюты, считает эксперт business.bitclubproject.com являются махинации корейских чиновников, которые сообщали недостоверную информацию, при этом играли на рынке, получая сверхприбыль. Теперь в Южной Корее проводится расследование в отношении их и всем им грозят тюремные сроки. В России, как сообщили в пятницу информационные агентства, есть планы создать оффшорные зоны на островах в Приморье для организации там торговых площадок.