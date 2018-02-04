В штате Коннектикут арестовали тренера-девушку за секс со студентом

Обвиняемая в занятии сексом со студентом является тренером по легкой атлетике. Парень учится в соседнем со спортивным залом колледже.На защиту молодых людей стали, однако, представители города, утверждающие, что их отношения были «настоящими», поскольку они были влюблены друг в друга. Более того, родителям парня было известно об отношениях их сына с девушкой-тренером по легкой атлетике, они знали, что он с ней встречается.Но для полиции такие доводы не стали аргументом в решении произвести арест девушки. На работе о чувствах нужно забывать. Поэтому ей были запрещены всякие интимные связи с обучающимся.В результате ей предъявили обвинения в сексуальном насилии по трем пунктам.