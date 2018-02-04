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В штате Коннектикут арестовали тренера-девушку за секс со студентом
22-летняя девушка, работавшая на тренерской должности в городе Хартфорд, штат Коннектикут, была арестована за интимные связи с 18-летним парнем.

В штате Коннектикут арестовали тренера-девушку за секс со студентом


Обвиняемая в занятии сексом со студентом является тренером по легкой атлетике. Парень учится в соседнем со спортивным залом колледже.

На защиту молодых людей стали, однако, представители города, утверждающие, что их отношения были «настоящими», поскольку они были влюблены друг в друга. Более того, родителям парня было известно об отношениях их сына с девушкой-тренером по легкой атлетике, они знали, что он с ней встречается.

Но для полиции такие доводы не стали аргументом в решении произвести арест девушки. На работе о чувствах нужно забывать. Поэтому ей были запрещены всякие интимные связи с обучающимся.

В результате ей предъявили обвинения в сексуальном насилии по трем пунктам.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 22:00
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