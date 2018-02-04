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Пользователи раскритиковали супругу Джигана Оксану Самойлову за слишком увеличенные губы
Пользователи обвинили возлюбленную рэпера Джигана Оксану Самойлову в том, что она слишком часто пользуется косметическими процедурами по увеличению губ.

Пользователи раскритиковали супругу Джигана Оксану Самойлову за слишком увеличенные губы


Поклонники Оксаны пришли к единому мнению, им кажется, что она чересчур увеличила губы и теперь смотрится нелепо и смешно. А ведь знаменитость выложила на своей личной страничке новый фотоснимок, чтобы продемонстрировать пользователям интернета, как она проводит день со своими детьми, но вместо положительных комментариев на девушку обрушился шквал негатива.

Мама троих детей поведала, что провела замечательный выходной день в компании своих детей. Они катались на санках, играли в снежки и резвились, поскольку снега навалило слишком много, прямо как в ее северном детстве.

Но разделить радость с Самойловой желающих оказалось мало, поскольку внимание пользователей привлекли губы знаменитости. Фанаты заметили, что Оксана снова пользовалась косметическими услугами и увеличила свои губы.

Под фотоснимком пользователи единогласно просили супругу Джигана не использовать больше инъекции ботокса и не портить свою прекрасную внешность. Но нашлись и те, кого полностью устраивает внешний вид красотки и они не против иметь тоже такую внешность.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:30
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