Пикапы SsangYong Rexton Sports расходятся как горячие пирожки

Грузовой внедорожник оснащён турбодизельным агрегатом Xdi220 ёмкостью 2,2 литра производительностью 187 лошадиных сил, работает он на пару с «механикой» или «автоматом» Aisin. Автомобиль предлагается с полноприводной системой 4-Tronic 4WD с блокировкой дифференциала.Стоимость базовой комплектации Rexton Sports Wild составляет 23 200 000 вон. В её оснащение входит помощник при спуске и подъёме, 9 подушек безопасности, противозаносная система, аудиосистема, кондиционер, подогрев и электрорегулировка наружных зеркал, светодиодные ходовые огни и 17-дюймовые легкосплавные диски.Цене максимальной комплектации Rexton Sports Noblesse стартует от 30 900 000 вон, она оснащена более расширенным функциональным списком.