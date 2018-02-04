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Пикапы SsangYong Rexton Sports расходятся как горячие пирожки
Новый пикап SsangYong Rexton Sports, в основе которого лежит внедорожник G4 Rexton, на рынке Южной Кореи пользуется небывалым спросом. Южнокорейские дилеры за три недели на новинку собрали более 9 000 заказов.

Пикапы SsangYong Rexton Sports расходятся как горячие пирожки


Грузовой внедорожник оснащён турбодизельным агрегатом Xdi220 ёмкостью 2,2 литра производительностью 187 лошадиных сил, работает он на пару с «механикой» или «автоматом» Aisin. Автомобиль предлагается с полноприводной системой 4-Tronic 4WD с блокировкой дифференциала.

Стоимость базовой комплектации Rexton Sports Wild составляет 23 200 000 вон. В её оснащение входит помощник при спуске и подъёме, 9 подушек безопасности, противозаносная система, аудиосистема, кондиционер, подогрев и электрорегулировка наружных зеркал, светодиодные ходовые огни и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Цене максимальной комплектации Rexton Sports Noblesse стартует от 30 900 000 вон, она оснащена более расширенным функциональным списком.
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Добавил: Алина Вчера, 21:50
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