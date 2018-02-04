Пикапы SsangYong Rexton Sports расходятся как горячие пирожки
Новый пикап SsangYong Rexton Sports, в основе которого лежит внедорожник G4 Rexton, на рынке Южной Кореи пользуется небывалым спросом. Южнокорейские дилеры за три недели на новинку собрали более 9 000 заказов.
Грузовой внедорожник оснащён турбодизельным агрегатом Xdi220 ёмкостью 2,2 литра производительностью 187 лошадиных сил, работает он на пару с «механикой» или «автоматом» Aisin. Автомобиль предлагается с полноприводной системой 4-Tronic 4WD с блокировкой дифференциала.
Стоимость базовой комплектации Rexton Sports Wild составляет 23 200 000 вон. В её оснащение входит помощник при спуске и подъёме, 9 подушек безопасности, противозаносная система, аудиосистема, кондиционер, подогрев и электрорегулировка наружных зеркал, светодиодные ходовые огни и 17-дюймовые легкосплавные диски.
Цене максимальной комплектации Rexton Sports Noblesse стартует от 30 900 000 вон, она оснащена более расширенным функциональным списком.
Грузовой внедорожник оснащён турбодизельным агрегатом Xdi220 ёмкостью 2,2 литра производительностью 187 лошадиных сил, работает он на пару с «механикой» или «автоматом» Aisin. Автомобиль предлагается с полноприводной системой 4-Tronic 4WD с блокировкой дифференциала.
Стоимость базовой комплектации Rexton Sports Wild составляет 23 200 000 вон. В её оснащение входит помощник при спуске и подъёме, 9 подушек безопасности, противозаносная система, аудиосистема, кондиционер, подогрев и электрорегулировка наружных зеркал, светодиодные ходовые огни и 17-дюймовые легкосплавные диски.
Цене максимальной комплектации Rexton Sports Noblesse стартует от 30 900 000 вон, она оснащена более расширенным функциональным списком.
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Добавил: Алина Вчера, 21:50