Новый оператор Virgin Connect заработал на рынке виртуальный мобильный связи Москвы

Пресс-центром компании отмечена возможность предоставления скидок для действующих клиентов, размер которой может составить 40%. Данная возможность распространяется на услуги по бесплатным звонкам абонентам оператора, бесплатному мобильному ТВ, а так же приобретение широкополосного доступа в Сеть.Virgin Connect работает на рынке России уже 14 лет. За это время размер общей клиентской базы компании пополнился более чем на 220 тыс. абонентов. Как указано в информации на страницах официального портала оператора, для пользователей предлагается возможность подключения по 6 тарифным планам, причем один тариф без какой-либо абонентской платы, расчет производится от объема потребленных услуг за определенный период.Представителями Virgin Connect планируется выход на рынок спецпродуктов для бизнеса, данным направлением будет охвачен второй этап развития мобильной телефонии.