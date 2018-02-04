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Новый оператор Virgin Connect заработал на рынке виртуальный мобильный связи Москвы
Virgin Connect планирует развитие своей деятельности в направлении представления мобильной связи по территории всей России. Оператором ведется активная работа по модели MVNO, применяющей сети Tele2.

Пресс-центром компании отмечена возможность предоставления скидок для действующих клиентов, размер которой может составить 40%. Данная возможность распространяется на услуги по бесплатным звонкам абонентам оператора, бесплатному мобильному ТВ, а так же приобретение широкополосного доступа в Сеть.
Новый оператор Virgin Connect заработал на рынке виртуальный мобильный связи Москвы


Virgin Connect работает на рынке России уже 14 лет. За это время размер общей клиентской базы компании пополнился более чем на 220 тыс. абонентов. Как указано в информации на страницах официального портала оператора, для пользователей предлагается возможность подключения по 6 тарифным планам, причем один тариф без какой-либо абонентской платы, расчет производится от объема потребленных услуг за определенный период.

Представителями Virgin Connect планируется выход на рынок спецпродуктов для бизнеса, данным направлением будет охвачен второй этап развития мобильной телефонии.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:30
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