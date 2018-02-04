Пэрис Хилтон пустилась во все тяжкие перед замужеством
Перед самой свадьбой известная американская светская львица Пэрис Хилтон пустилась во все тяжкие. Знаменитая блондинка устроила громкий девичник, на который явилась в сексуальном наряде, примерив образ Мэрилин Монро.
Наследница большой сети гостиниц во всем мире 36-летняя Пэрис Хилтон появилась на собственном девичнике в сексуальном боди, усеянном множеством разноцветных блесток. Светская львица с удовольствием продемонстрировала общественности глубокое декольте и длинные стройные ноги. На мероприятие знаменитость пригласила свою сестру Ники и близких подруг.
Стоит напомнить, что в 2017 году Пэрис Хилтон получила предложение от модели и актера из США Криса Зилка. Жених знаменитой блондинки на четыре года младше своей избранницы. На днях наследница гостиничной сети «Hilton Hotels» сообщила, что намерена провести три свадебных торжества.
Наследница большой сети гостиниц во всем мире 36-летняя Пэрис Хилтон появилась на собственном девичнике в сексуальном боди, усеянном множеством разноцветных блесток. Светская львица с удовольствием продемонстрировала общественности глубокое декольте и длинные стройные ноги. На мероприятие знаменитость пригласила свою сестру Ники и близких подруг.
Стоит напомнить, что в 2017 году Пэрис Хилтон получила предложение от модели и актера из США Криса Зилка. Жених знаменитой блондинки на четыре года младше своей избранницы. На днях наследница гостиничной сети «Hilton Hotels» сообщила, что намерена провести три свадебных торжества.