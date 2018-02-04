Пэрис Хилтон пустилась во все тяжкие перед замужеством

Наследница большой сети гостиниц во всем мире 36-летняя Пэрис Хилтон появилась на собственном девичнике в сексуальном боди, усеянном множеством разноцветных блесток. Светская львица с удовольствием продемонстрировала общественности глубокое декольте и длинные стройные ноги. На мероприятие знаменитость пригласила свою сестру Ники и близких подруг.Стоит напомнить, что в 2017 году Пэрис Хилтон получила предложение от модели и актера из США Криса Зилка. Жених знаменитой блондинки на четыре года младше своей избранницы. На днях наследница гостиничной сети «Hilton Hotels» сообщила, что намерена провести три свадебных торжества.