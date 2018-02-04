АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Пэрис Хилтон пустилась во все тяжкие перед замужеством
Перед самой свадьбой известная американская светская львица Пэрис Хилтон пустилась во все тяжкие. Знаменитая блондинка устроила громкий девичник, на который явилась в сексуальном наряде, примерив образ Мэрилин Монро.

Пэрис Хилтон пустилась во все тяжкие перед замужеством


Наследница большой сети гостиниц во всем мире 36-летняя Пэрис Хилтон появилась на собственном девичнике в сексуальном боди, усеянном множеством разноцветных блесток. Светская львица с удовольствием продемонстрировала общественности глубокое декольте и длинные стройные ноги. На мероприятие знаменитость пригласила свою сестру Ники и близких подруг.

Стоит напомнить, что в 2017 году Пэрис Хилтон получила предложение от модели и актера из США Криса Зилка. Жених знаменитой блондинки на четыре года младше своей избранницы. На днях наследница гостиничной сети «Hilton Hotels» сообщила, что намерена провести три свадебных торжества.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 21:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космические лазеры помогут ученым отследить
Летом 2018 года Apple Music намерена превзойти
Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами
Разгадан феномен инопланетного племени дропа,
Правительство США обеспокоено ростом нелегальной
Мелания Трамп не хочет фотографироваться с мужем
Просмотреть все новости