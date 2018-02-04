Папа Франциск: 23 февраля станет Днем молитвы и поста за мир

Папа Франциск рассказал, что он хочет, чтобы все верующие люди подготовились к специальному Дню молитвы и поста, особенно сейчас, когда трагически продолжаются конфликты и противостояния в разных частях мира.Он сделал акцент, что День молитвы 23 февраля преподносят, в том числе и для населения Конго и Южного Судана. Папа Римский призывает к этой инициативе всех, даже не католиков и не христиан. «Молитва – это важно, но мы можем сделать больше. Каждый из нас может и должен отказаться от насилия. Нужно помнить, что победа, достигнутая путем насилия может считаться поражением или ложной победой. А работать на благо мира – это полезно для всех», - сделал акцент понтифик.