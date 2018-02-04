МЧС в Москве создало оперативный штаб из-за непогоды

В рамках официального сайта ведомства в воскресенье выложили информацию, что оперативные группы управлений организовали во всех административных округах. В сообщении МЧС отмечается, что вследствие прохождения на территории Москвы комплекса неблагоприятных погодных явлений в Главном управлении российского МЧС организовали сбор оперативного штаба. Также во всех административных округах создали оперативные группы управлений. При необходимости пункты обогрева развернут на трассах Новомосковского, а также Троицкого округа.Раньше на территории российской столицы вследствие непрекращающегося сильного снегопада было объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники столичного метро, дорожно-патрульной службы, медицинских учреждений и коммунальщики перешли на усиленный режим работы.