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МЧС в Москве создало оперативный штаб из-за непогоды
Министерство чрезвычайных ситуаций в Москве создало специальный оперативный штаб вследствие резкого ухудшения погоды.

МЧС в Москве создало оперативный штаб из-за непогоды


В рамках официального сайта ведомства в воскресенье выложили информацию, что оперативные группы управлений организовали во всех административных округах. В сообщении МЧС отмечается, что вследствие прохождения на территории Москвы комплекса неблагоприятных погодных явлений в Главном управлении российского МЧС организовали сбор оперативного штаба. Также во всех административных округах создали оперативные группы управлений. При необходимости пункты обогрева развернут на трассах Новомосковского, а также Троицкого округа.

Раньше на территории российской столицы вследствие непрекращающегося сильного снегопада было объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники столичного метро, дорожно-патрульной службы, медицинских учреждений и коммунальщики перешли на усиленный режим работы.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 21:00
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