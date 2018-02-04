Посетившие Крым депутаты из ФРГ назвали санкции ошибкой
Прибывшая в Крым делегация трех территориально-административных единиц Германии – Берлина и земель Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия – ознакомилась на месте с последствиями санкций, введенных в отношении России и, в частности, Крыма.
Член делегации депутат Рогер Бекамп, заявил, что решение о санкциях было ошибкой, поскольку навредило как Российской Федерации, так и Германии. Он также отметил, что хотя причиной введения санкций были сами крымские события 2014 года, этим визитом представители земель хотят дать позитивный сигнал.
Участники делегации отметили, что никто в Германии на них не оказывал никакого давления в связи с намерением посетить Крым. Они отдают себе отчет в том, что после посещения полуострова их могут не впустить на территорию материковой Украины, но относятся к этому спокойно.
Все восемь человек делегации – члены партии «Альтернатива для Германии».
Член делегации депутат Рогер Бекамп, заявил, что решение о санкциях было ошибкой, поскольку навредило как Российской Федерации, так и Германии. Он также отметил, что хотя причиной введения санкций были сами крымские события 2014 года, этим визитом представители земель хотят дать позитивный сигнал.
Участники делегации отметили, что никто в Германии на них не оказывал никакого давления в связи с намерением посетить Крым. Они отдают себе отчет в том, что после посещения полуострова их могут не впустить на территорию материковой Украины, но относятся к этому спокойно.
Все восемь человек делегации – члены партии «Альтернатива для Германии».
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Добавил: George21 Вчера, 20:50