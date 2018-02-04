Правительство: Богатых россиян оставят без пенсии

Правительство сообщило в начале месяца, что граждане с высокими доходами не будут получать пенсионное обеспечение. К такой категории относятся люди с доходами выше 1 млн рублей и те, у которых зарплата превышает средние показатель в данном регионе в 2,5 раз. В том случае, если гражданин захочет иметь пенсионное обеспечение, он должен будет отказаться от работы или понизить свой доход до необходимого уровня.Ранее заявленным шагом для сокращения обязательств государства перед пенсионерами стало заявление чиновников из правительства, что индексацию пенсий проведут не раньше 2020 года. Одновременно истощается и Пенсионный фонд, к которому теперь будет иметь СМП банк, который может использовать его средства для строительства жилья военнослужащим.