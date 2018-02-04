Московские больницы работают в усиленном режиме вследствие непогоды

Алексей Хрипун заметил, что вследствие плохих условий в столичном регионе каждая медицинская организация, являющаяся подведомственной Департаменту здравоохранения российской столицы, осуществляет работу в усиленном режиме, а также готова к оказанию медицинской помощи московским гражданам в полном объёме. Хрипун отмечает, что контроль за оперативной складывающейся обстановкой осуществляется в режиме онлайн.Алексей Хрипун отмечает, что скорая помощь на сегодняшний день работает пока без сбоев. В ходе этой работы задействовали 1 020 бригад медицинской Скорой помощи, а также 150 бригад неотложной помощи. Приём в травматологические пункты и приемные отделения больниц Москвы осуществляется круглосуточно.