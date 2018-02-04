Кристина Орбакайте на новом снимке, сделанном во время шоппинга, предстала в дерзком образе

Исполнительница в свой выходной день решила пройтись по магазинам, и порадовать себя любимую новыми покупками. Во время такого похода, артистка, по всей видимости, устала и решила присесть отдохнуть в кресло в виде большущей туфли красного цвета.Знаменитость предстала перед публикой в дерзком образе, который очень ей к лицу. Кристина позирует на фотоснимке в узких штанах, которые потерты в области бедер, свободной блузке, грубых ботинках и элегантной шапке. А ее внешний вид был дополнен очками от солнца.Задуманный образ пользователи назвали крутым, а также захотели увидеть дочь Пугачевой в каком-нибудь новом кинофильме, хотя Кристина ничего подобного никому не обещала.Пользователи осыпали свою любимицу комплиментами и одобрили новый образ. Некоторые писали, что очень неожиданно было увидеть Орбакайте в такой одежде, но выглядела она в ней гармонично.Певица под фото поинтересовалась у пользователей, как они проводят свои выходные дни и чем предпочитают заниматься.