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Кристина Орбакайте на новом снимке, сделанном во время шоппинга, предстала в дерзком образе
На своей официальной страничке Кристина Орбакайте выложила на достояние общественности новый фотоснимок, сделанный во время шоппинга, на котором предстала в дерзком образе.

Кристина Орбакайте на новом снимке, сделанном во время шоппинга, предстала в дерзком образе


Исполнительница в свой выходной день решила пройтись по магазинам, и порадовать себя любимую новыми покупками. Во время такого похода, артистка, по всей видимости, устала и решила присесть отдохнуть в кресло в виде большущей туфли красного цвета.

Знаменитость предстала перед публикой в дерзком образе, который очень ей к лицу. Кристина позирует на фотоснимке в узких штанах, которые потерты в области бедер, свободной блузке, грубых ботинках и элегантной шапке. А ее внешний вид был дополнен очками от солнца.

Задуманный образ пользователи назвали крутым, а также захотели увидеть дочь Пугачевой в каком-нибудь новом кинофильме, хотя Кристина ничего подобного никому не обещала.

Пользователи осыпали свою любимицу комплиментами и одобрили новый образ. Некоторые писали, что очень неожиданно было увидеть Орбакайте в такой одежде, но выглядела она в ней гармонично.

Певица под фото поинтересовалась у пользователей, как они проводят свои выходные дни и чем предпочитают заниматься.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:30
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