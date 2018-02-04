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Британки поделились своими наблюдениями во время секса
Фразами и случаями во время исполнения интимных супружеских обязанностей поделились жители Великобритании на своем родительском сетевом форуме Mumsnet.

Британки поделились своими наблюдениями во время секса


Такого рода откровения форумчан не идут ни в какое сравнение со, скажем, американской организацией «Общество анонимных алкоголиков», которое преследует цель посредством «изливания» души перед себе подобными порвать с пагубной привычкой.
Кроме обсуждения серьезных тем британки, как видно, используют форум для «чисто поржать».

Так, одна из участниц форума пожаловалась на своего партнера в его недовольстве тем, что ради секса ему пришлось пропустить очередной выпуск программы «Битва роботов». Еще описанный случай: жена и муж, уединившись в отдельной комнате, услышали крик двухлетнего ребенка: «Быстрей, папа, быстрей!». Следующая жалоба в пропаже романтических отношений почувствовала женщина после неожиданного восклицания мужа в кровати: «Собака лижет мою задницу!».

Как форумчанки в таких случаях помогают друг другу, трудно предположить. Но, как минимум, на форуме они снимают психологическое напряжение. Что тоже можно поставить в плюс деятельности Mumsnet.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 20:20
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