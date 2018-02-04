Британки поделились своими наблюдениями во время секса

Такого рода откровения форумчан не идут ни в какое сравнение со, скажем, американской организацией «Общество анонимных алкоголиков», которое преследует цель посредством «изливания» души перед себе подобными порвать с пагубной привычкой.Кроме обсуждения серьезных тем британки, как видно, используют форум для «чисто поржать».Так, одна из участниц форума пожаловалась на своего партнера в его недовольстве тем, что ради секса ему пришлось пропустить очередной выпуск программы «Битва роботов». Еще описанный случай: жена и муж, уединившись в отдельной комнате, услышали крик двухлетнего ребенка: «Быстрей, папа, быстрей!». Следующая жалоба в пропаже романтических отношений почувствовала женщина после неожиданного восклицания мужа в кровати: «Собака лижет мою задницу!».Как форумчанки в таких случаях помогают друг другу, трудно предположить. Но, как минимум, на форуме они снимают психологическое напряжение. Что тоже можно поставить в плюс деятельности Mumsnet.