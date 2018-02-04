Весной Сингапур запустит в стратосферу воздушный шар с пилотом

В мае местом старта полета станет город Алис-Спрингс. На огромном пилотируемом воздушном шаре будет прикреплена капсула, в которой и будет находиться пилот. Внутри капсулы будет регулироваться давление и температура.Данный проект разработали сингапурские специалисты пять лет назад. Первый запуск планировали на 2015 год, когда праздновали 50-летие образования государства, но по техническим причинам воплотить в жизнь планы не получилось. Также, Управление гражданской авиации не позволило запуск из-за опасности связанной с воздушными судами. В 2016 году компания In Genius все-таки запустила шар, но на высоту 30 км.Стоимость проекта в этом году не разглашается, но в 2014 году разработчики обмолвились, что сумма полета составит около восьми миллионов долларов.