Бюджетный седан Toyota Vios представят на Auto Expo 2018

Судя по обнародованным фотографиям, Toyota Vios представляет собой адаптированную для индийского рынка версию бюджетного седана Yaris Ativ, дебютировавшего в конце прошлого года. Габариты седана Toyota Vios составляют 4 425/1 730/1 475, при колесной базе - 2 550 мм.В качестве силовой установки автомобиля выступит силовой агрегат Dual VVT объёмом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с «механикой» на 5 ступеней или вариатором CVT.В оснащение седана входит до семи подушек безопасности, кондиционер с ручным управлением, штатная мультимедийная система, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, система стабилизации и 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски.