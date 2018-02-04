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Бюджетный седан Toyota Vios представят на Auto Expo 2018
Обновлённая версия бюджетного седана Toyota Vios будет представлен на выставке Auto Expo в Индии. Накануне производители выложили в сеть первые тизеры новинки.

Бюджетный седан Toyota Vios представят на Auto Expo 2018


Судя по обнародованным фотографиям, Toyota Vios представляет собой адаптированную для индийского рынка версию бюджетного седана Yaris Ativ, дебютировавшего в конце прошлого года. Габариты седана Toyota Vios составляют 4 425/1 730/1 475, при колесной базе - 2 550 мм.

В качестве силовой установки автомобиля выступит силовой агрегат Dual VVT объёмом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с «механикой» на 5 ступеней или вариатором CVT.

В оснащение седана входит до семи подушек безопасности, кондиционер с ручным управлением, штатная мультимедийная система, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, система стабилизации и 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:50
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