На недавнем мероприятии встретились бывшая возлюбленная Федора Бондарчука и нынешняя

Какое-то время назад режиссер Федор Бондарчук разошелся с женой Светланой, но бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения. Бытует мнение, что именно по этой причине Светлана пытается не пересекаться на мероприятиях с настоящей девушкой Бондарчука, чтобы не ставить в неловкое положение Паулину Андрееву.Так, недавно праздновали круглую дату в "Гоголь-центре", где случайно встретились Федор, Паулина и Светлана. Паулина в последнее время надевает свободные наряды, что порождает массу слухов и разговоров об ее беременности.Этот раз не стал исключением, и свой выбор для данного мероприятия Андреева остановила на пиджаке свободного пошива, блузке и классических брюках серого цвета. Свой задуманный образ знаменитость решила дополнить клатчем, спокойной прической и скромным макияжем. А сам Бондарчук появился на мероприятии в футболке белого цвета, кардигане и брюках в темных тонах.Этот вечер посетили Роман Абрамович, Анна Михалкова, Максим Виторган, который совсем недавно отметил пять лет совместной жизни с Ксенией Собчак и другие знаменитости.