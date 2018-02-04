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На недавнем мероприятии встретились бывшая возлюбленная Федора Бондарчука и нынешняя
Совсем недавно в "Гоголь-центре" было проведено мероприятие, на котором встретились бывшая возлюбленная Федора Бондарчука и нынешняя.

На недавнем мероприятии встретились бывшая возлюбленная Федора Бондарчука и нынешняя


Какое-то время назад режиссер Федор Бондарчук разошелся с женой Светланой, но бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения. Бытует мнение, что именно по этой причине Светлана пытается не пересекаться на мероприятиях с настоящей девушкой Бондарчука, чтобы не ставить в неловкое положение Паулину Андрееву.

Так, недавно праздновали круглую дату в "Гоголь-центре", где случайно встретились Федор, Паулина и Светлана. Паулина в последнее время надевает свободные наряды, что порождает массу слухов и разговоров об ее беременности.

Этот раз не стал исключением, и свой выбор для данного мероприятия Андреева остановила на пиджаке свободного пошива, блузке и классических брюках серого цвета. Свой задуманный образ знаменитость решила дополнить клатчем, спокойной прической и скромным макияжем. А сам Бондарчук появился на мероприятии в футболке белого цвета, кардигане и брюках в темных тонах.

Этот вечер посетили Роман Абрамович, Анна Михалкова, Максим Виторган, который совсем недавно отметил пять лет совместной жизни с Ксенией Собчак и другие знаменитости.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:00
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