The New York Times внедрит дополнительную реальность в свои материалы‍

Таким образом, покупателям газет не составит труда самостоятельно ознакомиться с новейшим инновационным способом донесения информации, позволяя в том числе детальнее изучать конкретный материал, который также можно перенести в реальную жизнь. Просмотр под любым углом также станет дополнительным преимуществом, до которого не успели дойти остальные печатные издания.Сотрудники The New York Times отметили, что теперь воспринимать новости, опубликованные в газете, станет значительно проще, так как их в буквальном смысле можно будет пощупать. Кроме того, заявлено, что первый инновационный материал будет связан с предстоящими олимпийскими играми в Пхенчане. Вместе с тем, технологию пока лишь представят для операционной системы iOS, но в дальнейшем разработчики намерены существенно расширить такие возможности.Вполне возможно, что в будущем остальные издания воспользуются аналогичным методом привлечения к себе максимального количества читателей.