Mercedes 500E и Lancia Thema 8.32 актёра Роуэна Аткинсона продадут с молотка

Стоит отметить, что на торгах время от времени появляются автомобили из коллекции актёра Роуэна Аткинсона. Прошлым летом он выставил на продажу свой внедорожник Land Rover Defender в особой модификации Heritage. Сейчас на продажу выставлен Mercedes-Benz 500 E сошедший с конвейера в 1993 году и Lancia Thema 8.32 1989 года выпуска.Mercedes-Benz 500 E оснащён двигателем V8 производительностью 326 лошадиных сил и имеет пробег 80 500 километров. Под капотом Lancia Thema 8.32 установлен силовой агрегат от Ferrari мощностью 215 «лошадей», однако пробег данной модели не указывается.С какой первоначальной стоимостью выставляются на торги данные модели не уточняется.