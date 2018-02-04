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Mercedes 500E и Lancia Thema 8.32 актёра Роуэна Аткинсона продадут с молотка
С аукциона Race Retro Classic Car Sale, который состоится 23 февраля, будет продано два автомобиля актёра Роуэна Аткинсона, сыгравшего мистера Бина. В частности, с молотка уйдут Mercedes-Benz 500 E и Lancia Thema с двигателем от Ferrari.

Mercedes 500E и Lancia Thema 8.32 актёра Роуэна Аткинсона продадут с молотка


Стоит отметить, что на торгах время от времени появляются автомобили из коллекции актёра Роуэна Аткинсона. Прошлым летом он выставил на продажу свой внедорожник Land Rover Defender в особой модификации Heritage. Сейчас на продажу выставлен Mercedes-Benz 500 E сошедший с конвейера в 1993 году и Lancia Thema 8.32 1989 года выпуска.

Mercedes-Benz 500 E оснащён двигателем V8 производительностью 326 лошадиных сил и имеет пробег 80 500 километров. Под капотом Lancia Thema 8.32 установлен силовой агрегат от Ferrari мощностью 215 «лошадей», однако пробег данной модели не указывается.

С какой первоначальной стоимостью выставляются на торги данные модели не уточняется.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:20
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