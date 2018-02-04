В Испании выбрали лучший национальный фильм 2017 года

Примечательно, что фильм – совместного производства Испании, Великобритании и Германии с оригинальным языком английским. Это моджет объясгяться тем, что картина снята испанским режиссером по мотивам английской писательницы Пенелопы Фицджеральд. Главную героиню в фильме сыграла Эмили Мортимер – также британская актриса.Исабель Койшет удостоили статуэткой Гойи также за лучшую режиссуру. В такой номинации это не первая ее премия.Наибольшим же «премиеносцем» стал драматический фильм «Гигант», получивший аж десять знаков отличий. Его создатели – тандем баскских режиссеров Айтора Арреги и Хона Гараньо. Основа картины – реальные события, и повествует она о Микеле Жоакине Элейсеки Артеаге – самом высоком человеке мира 19-го века. Его рост был равен 2,27 см, вес – 212 кг, длина ступни составляла 36 сантиметров. Он был удостоен приемов в монарших дворах Испании, Франции, Британии.