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Уникальную гробницу возрастом более 4500 лет обнаружили в Египте
На Западном кладбище у пирамид на плато Гизы археологи раскопали древнейшее захоронение. Как определили специалисты, гробница принадлежит чиновнице Хеп Пет, возраст которой не превышает 40 лет.

Халед аль-Аннани, министр по делам памятников древности Египта рассказал о новой находке археологов. Это была гробница возраст которой насчитывает не менее 4500 лет. В ней, по словам чиновника, находится мумия чиновницы, которая входила в элиту Древнего Египетского государства - это был период правления 5-й династии фараонов.

В гробнице не сохранилось ценных артефактов, однако на стенах на 90% остались невредимыми цветные фрески. На них показана жизнь египтян того времени: охота, сбор урожая, торговля. По-видимому, как определили археологи, это захоронение было разграблено еще во времена фараонов.

Уникальную гробницу возрастом более 4500 лет обнаружили в Египте
Наука / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 18:10
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