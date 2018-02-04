Искусственный интеллект станет судьей на фотоконкурсе

Разработчики рассказали, что на данный момент ИИ находится в стадии доработки, так как в процессе тестирования появились некоторые недочеты. Например, система не может вывести только один результат после оценки всех материалов, но, как известно победитель на конкурсе может быть только один.Такой искусственный интеллект будет судьей на конкурсе The Graphic City, который представляет собой соревнование между художниками. Цель конкурса состоит в выборе лучше графической работы, в которой есть бытовые элементы города, пейзажи и технические постройки. Google уже занимается разработкой алгоритма, который позволит определить качество изображений. Также, компания уже имеет нейросеть, которая определяет эстетически привлекательные снимки.