АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Искусственный интеллект станет судьей на фотоконкурсе
Специалисты американского стартапа EyeEm создали искусственный интеллект, который станет судьей на одном из фотоконкурсов. Фотоконкурс будет заключаться из оценивания работ графических изображений города.

Разработчики рассказали, что на данный момент ИИ находится в стадии доработки, так как в процессе тестирования появились некоторые недочеты. Например, система не может вывести только один результат после оценки всех материалов, но, как известно победитель на конкурсе может быть только один.
Искусственный интеллект станет судьей на фотоконкурсе

Такой искусственный интеллект будет судьей на конкурсе The Graphic City, который представляет собой соревнование между художниками. Цель конкурса состоит в выборе лучше графической работы, в которой есть бытовые элементы города, пейзажи и технические постройки. Google уже занимается разработкой алгоритма, который позволит определить качество изображений. Также, компания уже имеет нейросеть, которая определяет эстетически привлекательные снимки.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 18:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космические лазеры помогут ученым отследить
Летом 2018 года Apple Music намерена превзойти
Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами
Разгадан феномен инопланетного племени дропа,
Правительство США обеспокоено ростом нелегальной
Мелания Трамп не хочет фотографироваться с мужем
Просмотреть все новости