АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Новое приложение позволяет Николасу Кейджу присутствовать в любом фильме
Новое приложение позволяет голливудскому актеру Николасу Кейджу присутствовать в любом фильме.

Новое приложение позволяет Николасу Кейджу присутствовать в любом фильме


Популярный американский актер давно стал объектом для создания самых разнообразных «мемов», порой даже слишком несерьезных. На этот раз Николасу Кейджу выпала честь стать героем мобильного приложения.

Любой пользователь гаджета может «пририсовать» портрет своего кумира к кадру из выбранного кинофильма, такие возможности дает программа Fake App.

Наиболее активными оказались фанаты Николаса Кейджа, они за весьма краткий срок заменили лицом любимого артиста практически все знаменитые кинокадры.

Теперь Кейдж «блистает» не только в картинах с собственным участием, но и «подменяет» актеров, игравших Агента 007, Индиану Джонса, и даже женские роли.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 18:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космические лазеры помогут ученым отследить
Летом 2018 года Apple Music намерена превзойти
Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами
Разгадан феномен инопланетного племени дропа,
Правительство США обеспокоено ростом нелегальной
Мелания Трамп не хочет фотографироваться с мужем
Просмотреть все новости