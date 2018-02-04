Новое приложение позволяет Николасу Кейджу присутствовать в любом фильме

Популярный американский актер давно стал объектом для создания самых разнообразных «мемов», порой даже слишком несерьезных. На этот раз Николасу Кейджу выпала честь стать героем мобильного приложения.Любой пользователь гаджета может «пририсовать» портрет своего кумира к кадру из выбранного кинофильма, такие возможности дает программа Fake App.Наиболее активными оказались фанаты Николаса Кейджа, они за весьма краткий срок заменили лицом любимого артиста практически все знаменитые кинокадры.Теперь Кейдж «блистает» не только в картинах с собственным участием, но и «подменяет» актеров, игравших Агента 007, Индиану Джонса, и даже женские роли.