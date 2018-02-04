Хакеры научились майнить критовалюту из бытовых приборов

Следует отметить, что совсем недавно китайской компанией Midea Group был зарегистрирован патент, который подразумевает совершенно уникальный и ранее неиспользуемый способ майнинга биткоинов. В частности, для этого будет применяться цифровое оборудование, которое позволит автономно подключаться к облакам, тем самым получая криптовалюту не меньшими темпеми, чем при применении специального оборудования. Примечательно, для стабильной работы по добыванию биткоинов не понадобится отказываться от основной работы бытовых приборов, тогда как они будут параллельно выполнять свою основную функцию.Выполнять майнинг можно будет только при наличии специального чипа, который встраивается в технику и дополняет столь выгодной возможностью обыкновенные приборы. Не исключено, что в ходе проведения атак киберпреступников ими будет устанавливаться процесс добычи биткоинов без согласия владельца конкретной техники.