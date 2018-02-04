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Приемная дочь Николь Кидман и Тома Круза пробует свои силы в модной индустрии, выпустив первую коллекцию одежды
Дочка Николь Кидман и Тома Круза решила попробовать свои силы в модной индустрии и выпустила первую линию своей одежды и уже начинает думать о второй.

Приемная дочь Николь Кидман и Тома Круза пробует свои силы в модной индустрии, выпустив первую коллекцию одежды


Белла Джейн, которой 25 лет выпустила коллекцию футболок из шести штук с рисунками собственного авторства. Но девушка больше определяет себя как художницу и пытается найти себя в дизайне вещей. Судя по всему, девушке очень понравилась эта работа, и она дала обещание вскоре выпустить еще одну коллекцию.

Стоит напомнить, что звездные родители, находясь в официальном браке, усыновили Беллу с ее сводным братом Коннором. После развода Николь Кидман и Тома Круза дети захотели жить с отцом и Кэти Холмс, с которой на тот момент он был в отношениях.

Два года назад Белла связала себя узами брака, но на собственную свадьбу родителей решила не приглашать. Девушка объяснила, что не хотела пристального внимания со стороны прессы. На свадебной церемонии не появились не только Николь Кидман и Том Круз, но также и родители ее возлюбленного.

Том Круз полностью оплатил свадьбу дочери, хотя она была против этого. Детей в ближайшем будущем семейная пара заводить не собирается и на данный момент живет в съемной небольшой квартире.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:00
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