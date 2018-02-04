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Михаил Шуфутинский до сих пор скорбит по своей любимой супруге
Михаил Шуфутинский до сих пор скорбит по своей умершей любимой супруге.
Михаил Шуфутинский до сих пор скорбит по своей любимой супруге

Певец и король российского шансона Михаил Шуфутинский прожил с женой почти 44 года, его брак часто ставили в пример другим звездам, не склонным к постоянству отношений.

Оказывается, и сейчас, спустя почти три года со смерти супруги, Михаил не может унять свою боль. Жена шансонье умерла в 2015 году, но популярный артист так и не смог смириться с утратой.

На момент смерти жены певец был с гастролями в Израиле, узнав о смерти любимой, он отменил все выступления.

Позже Михаил признался, что плотный гастрольный график был не лучшим выбором жизненного пути, поскольку он не смог больше времени быть с семьей.

Как признался шансонье, даже сейчас иногда он машинально собирается позвонить супруге, забыв, что ее больше нет.

Свадьба Шуфутинского состоялась в начале 1970-х, в браке родилось двое сыновей, сейчас у артиста уже есть внуки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 17:10
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