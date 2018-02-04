Михаил Шуфутинский до сих пор скорбит по своей любимой супруге

Певец и король российского шансона Михаил Шуфутинский прожил с женой почти 44 года, его брак часто ставили в пример другим звездам, не склонным к постоянству отношений.Оказывается, и сейчас, спустя почти три года со смерти супруги, Михаил не может унять свою боль. Жена шансонье умерла в 2015 году, но популярный артист так и не смог смириться с утратой.На момент смерти жены певец был с гастролями в Израиле, узнав о смерти любимой, он отменил все выступления.Позже Михаил признался, что плотный гастрольный график был не лучшим выбором жизненного пути, поскольку он не смог больше времени быть с семьей.Как признался шансонье, даже сейчас иногда он машинально собирается позвонить супруге, забыв, что ее больше нет.Свадьба Шуфутинского состоялась в начале 1970-х, в браке родилось двое сыновей, сейчас у артиста уже есть внуки.