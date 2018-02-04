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Сергей Донской, глава Минприроды: Ожидается прирост 175 тонн запасов золота
Правительство в этом году направило на разработку месторождений золота 48,4 млрд руб. По прогнозам чиновников Минприроды, за 2018 год их запасы увеличатся на 175 тонн, что примерно равно $170 млрд.

Сергей Донской, министр Минприроды РФ сообщил журналистам о существенно росте золотовалютных резервов за счет добытого золота. По его сведениям прирост составит 175 тонн. Это золото предполагается добыть на полусотне новых рудников на Дальнем Востоке.

Это приоритетное развитие в геологоразведке и добыче было заявлено в правительстве пять лет назад и сейчас это решение дает результаты, считают высокопоставленные чиновники в правительстве. Сейчас Россия входит в десятку стран с наибольшими накопленными золотовалютными резервами.

Сергей Донской, глава Минприроды: Ожидается прирост 175 тонн запасов золота
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 16:40
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