Сергей Донской, глава Минприроды: Ожидается прирост 175 тонн запасов золота

Сергей Донской, министр Минприроды РФ сообщил журналистам о существенно росте золотовалютных резервов за счет добытого золота. По его сведениям прирост составит 175 тонн. Это золото предполагается добыть на полусотне новых рудников на Дальнем Востоке.Это приоритетное развитие в геологоразведке и добыче было заявлено в правительстве пять лет назад и сейчас это решение дает результаты, считают высокопоставленные чиновники в правительстве. Сейчас Россия входит в десятку стран с наибольшими накопленными золотовалютными резервами.