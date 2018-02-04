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Гаперкар Bugatti Veyron получит 15 лет заводской гарантии
Премиальный бренд Bugatti запускает специальную программу лояльности для владельцев гиперкаров Bugatti Veyron, в рамках которой заводская гарантия на автомобиль продлевается до 15 лет.

Гаперкар Bugatti Veyron получит 15 лет заводской гарантии


Отмечается, что гиперкар Bugatti Veyron является дорогим автомобилем в плане расходов и содержания, в связи с этим руководство бренда объявляет о расширении программы лояльности Bugatti Extended Warranty Plus. Данная программа подразумевает обслуживание автомобиля заводскими специалистами в течение 15 лет.

В рамках гарантийной программы обслуживанию подлежит, как силовой агрегат гиперкара, так и детали его экстерьера и интерьера. Специалисты будут восстанавливать или полностью заменять кузовные панели и детали обшивки салона.

Для владельцев Bugatti Veyron предложат несколько гарантийных пакетов, которые смогут полностью или частично удовлетворить нужды.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:00
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