Гаперкар Bugatti Veyron получит 15 лет заводской гарантии

Отмечается, что гиперкар Bugatti Veyron является дорогим автомобилем в плане расходов и содержания, в связи с этим руководство бренда объявляет о расширении программы лояльности Bugatti Extended Warranty Plus. Данная программа подразумевает обслуживание автомобиля заводскими специалистами в течение 15 лет.В рамках гарантийной программы обслуживанию подлежит, как силовой агрегат гиперкара, так и детали его экстерьера и интерьера. Специалисты будут восстанавливать или полностью заменять кузовные панели и детали обшивки салона.Для владельцев Bugatti Veyron предложат несколько гарантийных пакетов, которые смогут полностью или частично удовлетворить нужды.