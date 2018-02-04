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Новая часть культовой Battlefield выйдет в октябре‍
Разработчик легендарных компьютерных игр, например, таких, как Star Wars Battlefront 2, официально озвучил примерные объемы продаж экземпляров нового шуттера, а также озвучил планы на будущий период работы.

Таким образом, руководство компании Electronic Arts официально объявило, что очередная новая часть легендарной игры Battlefield появится уже в октябре 2018 года. Кроме того, одновременно с этим, уже в начале будущего года продвинутые игроки также смогут насладиться всеми достоинствами новейшего проекта под названием Anthem. Несмотря на то, что изначально разработчиками были запланированы к реализации около 8 миллионов копий нового шуттера, однако фактически на рынке удалось продать около 7 миллионов копий игры. Примечательно, первая часть Star Wars Battlefront сумела показать более успешный результат, который составил порядка 13 миллионов.

Новая часть культовой Battlefield выйдет в октябре&#8205;


Однако даже при недостаточно оправданном объеме прибыли, разработчики уверены, что игра пришлась по вкусу многочисленным пользователям, которые приняли решение о ее покупки. Кроме того, некоторые аналитики поспешили высказать версию, что некоторое падение спроса может иметь связь с недавним скандалом, коснувшимся лутбоксов. Не исключено, что в нынешнем году продажи все же смогут нагнать прошлые успехи, а также установить новые рекорды по количеству проданных копий игры.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 14:55
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