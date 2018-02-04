Новая часть культовой Battlefield выйдет в октябре‍

Таким образом, руководство компании Electronic Arts официально объявило, что очередная новая часть легендарной игры Battlefield появится уже в октябре 2018 года. Кроме того, одновременно с этим, уже в начале будущего года продвинутые игроки также смогут насладиться всеми достоинствами новейшего проекта под названием Anthem. Несмотря на то, что изначально разработчиками были запланированы к реализации около 8 миллионов копий нового шуттера, однако фактически на рынке удалось продать около 7 миллионов копий игры. Примечательно, первая часть Star Wars Battlefront сумела показать более успешный результат, который составил порядка 13 миллионов.Однако даже при недостаточно оправданном объеме прибыли, разработчики уверены, что игра пришлась по вкусу многочисленным пользователям, которые приняли решение о ее покупки. Кроме того, некоторые аналитики поспешили высказать версию, что некоторое падение спроса может иметь связь с недавним скандалом, коснувшимся лутбоксов. Не исключено, что в нынешнем году продажи все же смогут нагнать прошлые успехи, а также установить новые рекорды по количеству проданных копий игры.