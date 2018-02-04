Ученые обнаружили в человеческом организме «встроенный таймер» мутаций

Ряд нуклеотидов в ДНК способны изменять форму на тысячную долю секунды. Это приводит к появлению «неверной буквы» в коле. Такие случаи в природе встречаются очень редко, однако становятся причиной появления вредоносных клеток, переходящих в раковые. Квантовые колебания прослеживают практически в каждом коде. Последствия мутации из-за данного «таймера» сохраняются только у 0,009% индивидов.В будущем понимание процесса мутации в человеческом ДНК позволит контролировать его, а также избегать возникновение в теле различных сторонних образований. В свою очередь таутомерные формы способны доминировать именно в нормальных условиях. Вследствие этого становится понятным, что метаморфозы происходят вследствие воздействия всевозможных стрессов.