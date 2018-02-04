Пользователи просят Валерию не прибегать к помощи косметических процедур, поскольку ценят в ней естественную красоту

Исполнительница Валерия, которой на данный момент 49 лет может похвастаться своими прекрасными внешними данными. Поклонники любят ее, прежде всего за природную красоту и просят не делать никаких пластических операций или косметических процедур, с помощью которых можно изменить объем и форму губ.Фанаты часто задают один и тот же вопрос, как ей удается так прекрасно сохранять свою молодость. Поэтому артистка в шуточной манере решила ответить на интересующий многих вопрос. "Часто слышу вопрос: "Вы в холодильнике живете?". Отвечаю: "Да. Вот в этом, большом красном" – именно так подписала Валерия свой снимок.Пользователи естественно оценили чувство юмора своей любимицы и отметили ее замечательный внешний вид. На данном снимке большое внимание зрителей притянули губы знаменитости, которые были выделены ярко-красным цветом. Фанаты восхитились цветом ее помады и отметили, что естественные губы смотрятся всегда привлекательно.Поэтому пользователи сошлись в единое мнение, и просят Валерию ни в коем случае не начинать себя усовершенствовать.