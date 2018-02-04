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Весной выйдет обновление Redstone 4 для Windows 10
Будущей весной пользователям компьютеров и мобильных устройств предоставят обновление Redstone 4, которое предназначено для операционной системы Windows 10. Ожидается, что этот пакет обновлений станет чем-то похожим на осенний выпуск Creators Update.

Весной выйдет обновление Redstone 4 для Windows 10


Об этом стало известно от одного из программистов компании Microsoft. Он также выдал название будущего пакета данных - Spring Creators Update. Помимо этого известно, что нововведение предоставит пользователю минимальный интерфейс, новую панель управления, опцию для быстрого перехода между рабочими процессами системы и еще некоторые не очень глобальные изменения. Как бы там ни было, но более подробная информация появится уже ближе к выходу обновления Redstone 4.

Согласно неофициальной информации, в доступе Spring Creators Update появится уже в первом месяце предстоящей весны, но вот в Microsoft еще так и не анонсировали возможную дату выхода пакета обновлений для Windows 10.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:30
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