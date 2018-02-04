Весной выйдет обновление Redstone 4 для Windows 10

Об этом стало известно от одного из программистов компании Microsoft. Он также выдал название будущего пакета данных - Spring Creators Update. Помимо этого известно, что нововведение предоставит пользователю минимальный интерфейс, новую панель управления, опцию для быстрого перехода между рабочими процессами системы и еще некоторые не очень глобальные изменения. Как бы там ни было, но более подробная информация появится уже ближе к выходу обновления Redstone 4.Согласно неофициальной информации, в доступе Spring Creators Update появится уже в первом месяце предстоящей весны, но вот в Microsoft еще так и не анонсировали возможную дату выхода пакета обновлений для Windows 10.