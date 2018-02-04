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Житель Волгограда воссоздал британский корабль «Виктория» в масштабе 1:84
Копия морского судна была представлена на Четвертой Межрегиональной выставке стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Земля героев», открывшейся в волгоградской областной библиотеке им. М. Горького.

Житель Волгограда воссоздал британский корабль «Виктория» в масштабе 1:84


На выставку, посвященной 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистской группировки под Сталинградом, съехались моделисты из Московской области, Нижнего Новгорода, Тулы. Участники – самого разного возраста: от семи до 52 лет.

Перед посетителями выставки предстали образцы военной техники: самоходные установки, танки, корабли, различное оружие.
Вероятно, самым впечатляющим экспонатом стала копия английского линкора «Виктория», выполненная в пропорциях 1:84 волгоградцем Дмитрием Варфоломеевым.

Мастер-самоучка создавал модель в течение трех лет; самостоятельно делал чертежи, изучал через интернет тематику, детали корабля вытачивал из дерева тоже сам.

Настоящий трехмачтовый линейный корабль «Виктория», спущенный на воду в 1765 году, превращен сейчас в музей и находится в порту Портсмута в Великобритании.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 16:20
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