Житель Волгограда воссоздал британский корабль «Виктория» в масштабе 1:84

На выставку, посвященной 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистской группировки под Сталинградом, съехались моделисты из Московской области, Нижнего Новгорода, Тулы. Участники – самого разного возраста: от семи до 52 лет.Перед посетителями выставки предстали образцы военной техники: самоходные установки, танки, корабли, различное оружие.Вероятно, самым впечатляющим экспонатом стала копия английского линкора «Виктория», выполненная в пропорциях 1:84 волгоградцем Дмитрием Варфоломеевым.Мастер-самоучка создавал модель в течение трех лет; самостоятельно делал чертежи, изучал через интернет тематику, детали корабля вытачивал из дерева тоже сам.Настоящий трехмачтовый линейный корабль «Виктория», спущенный на воду в 1765 году, превращен сейчас в музей и находится в порту Портсмута в Великобритании.